Звезда TikTok Белла Порч объяснила, почему у нее так много тату

19-летняя американка филиппинского происхождения Белла Порч сегодня является едва ли не самой популярной звездой в сети, хотя еще полгода назад о ней никто ничего не слышал. Прославиться на весь мир за считаные месяцы Белле помог TikTok: девушка покорила публику своими незамысловатыми роликами, на которых она лишь качает головой в такт музыке и синхронно повторяет слова за исполнителем. Сегодня Порч имеет многомиллионную армию фанатов по всему миру, а ее жизнь и стремительная история успеха большинству кажутся настоящим чудом. При этом до недавнего момента многие поклонники Беллы даже не догадывались о ее мрачном прошлом.

Белла ПорчНа днях в ходе общения со своими подписчиками Порч раскрыла тайну большого количества татуировок на своем теле. Один из фанатов выразил мнение, что Беллу портят нательные рисунки, и поинтересовался, зачем ей понадобилось делать так много тату. В ответ поклонник получил от тиктокерши неожиданное признание.

У меня было тяжелое детство. Шрамы, которые остались на моем теле после жестокого обращения, делали меня неуверенной в себе. Поэтому мне пришлось скрыть их за татуировками. Мне было сложно поделиться этим с вами. Просто знайте, если вам тяжело, — вы не одиноки и обязательно со всем справитесь. Вы храбрые и сильные,

— рассказала Белла в новом видео, на котором продемонстрировала часть своих тату.

Честный рассказ Порч сразу же нашел отклик среди ее многочисленных поклонников. Многие поделились похожими историями и сделали вывод, что о человеке никогда не стоит судить исключительно по его внешности.

Кстати, ранее Порч уже приходилось объясняться перед подписчиками за одну из своих татуировок. Тогда фанаты заметили, что левую руку Беллы украшает изображение флага Восходящего Солнца. Тогда многие поклонники Беллы из Кореи оскорбились, ведь именно этот флаг был в ходу среди японских солдат в период Второй мировой войны. После возникшего скандала в соцсетях Порч призналась, что была плохо знакома с историей, когда делала это тату, а также публично принесла всем оскорбившимся свои извинения.

В то время я не знала истории. Но когда я узнала, то сразу же стала закрывать эту татуировку и планирую ее удалить. Мне стыдно за то, что я прежде сама не проверила эту информацию. Я искренне извиняюсь,

— сказала Белла.

Напомним, что до успеха в соцсетях Порч успела поработать ветеринаром на базе Военно-морского флота США. Девушка неоднократно признавалась, что служба оставила неизгладимый след на ее жизни: по словам Беллы, с тех пор она страдает от посттравматического синдрома и периодически впадает в депрессии. При этом Порч уверила фанатов, что им не стоит за нее волноваться, ведь благодаря помощи специалистов она давно научилась с этим жить.