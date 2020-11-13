Жители Карабаха жгут свои дома, чтобы «не достались Азербайджану»

Жители районов, фактически ставших частью Нагорного Карабаха, которые по соглашению перейдут под контроль Азербайджана, сжигают свои дома и имущество.

В Лачинском, Кельбаджарском и Агдамском районах люди жгут магазины и другие постройки, чтобы «не сдавать их азербайджанцам», передает «Sputnik Армения». Также продолжается эвакуация местных жителей, а на территорию Армении перебрасывают военную технику.

«Это была непоколебимая вершина, которую мы никогда бы не отдали… инфраструктуру, дороги, огромные горы, пастбища, рудники», — отметил житель Карабаха.

Армения обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Азербайджану достанутся юг Карабаха и Шуши. Тем временем Россия ввела в спорный регион войска.