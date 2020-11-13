Выборы в США: в Пенсильвании не будут учитывать часть почтовых бюллетеней

Апелляционный суд Пенсильвании удовлетворил иск предвыборного штаба президента США Дональда Трампа не учитывать в итоговых результатах выборов часть бюллетеней

Об этом сообщает The Philadelphia Inquirer, передает » РБК-Украина «.

Перед выборами секретарь штата Кэти Букварь продолжила дедлайн до 12 ноября. Однако штаб Трампа потребовал отменить такое решение. В результате суд постановил, что секретарь не имела полномочий, чтобы продлить срок подтверждения личности.

Отмечается, что ни один спорный голос в Пенсильвании на момент суда не был учтен в итогах голосования. Однако это не помешало кандидату от Демократической партии Джо Байдена иметь преимущество над Трампом в 54 тыс. Голосов.