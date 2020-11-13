Мел Гибсон сыграет в жестком триллере создателя «Пилы 5» » ВОЗ зафиксировала рекордный прирост заражений коронавирусом за сутки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала очередной рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом в мире за последние сутки. Статистика по заболевшим вирусом опубликована на официальном сайте организации. Согласно данным ВОЗ, за последние сутки было зарегистрировано 628 136 пациентов с коронавирусом. Ранее сообщалось, что в России за последние сутки выявили рекордное число новых случаев коронавируса — 21 983 в 85 регионах. Наивысшие показатели зафиксированы в Москве (5974), Санкт-Петербурге (1756) и Московской области (760). Наименьшие — в Ненецком (8) и Чукотском (4) автономном округах.

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