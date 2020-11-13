Virgin Galactic готовит первый пилотируемый испытательный полет в космос

Компания Virgin Galactic заявила, что в этом месяце планирует запустить свой первый пилотируемый испытательный полет в космос из штатa Нью-Мексико.

Космический корабль компании VSS Unity провел два предыдущих испытательных космических полета из Мохаве, штат Калифорния, после чего вернулся на космодром Spaceport America в Нью-Мексико.

Испытания включали в себя планирующие полеты без двигателя. Новый космический полет запланирован на период с 19 по 23 ноября.

Космодром станет базой Virgin Galactic для отправки пассажиров в короткие поездки высоко над Землей, начиная с основателя миллиардера Ричарда Брэнсона в следующем году. Конкретную дату проведения этого мероприятия компания не уточняет.

Unity поднимается под специальной реактивной струей и выходит на большую высоту, где зажигается его ракетный двигатель.

Суборбитальные полеты предполагают отправку аппарата на высоту не менее 80 км. В конце полета аппарат снизится и зайдет на посадку.

https://www.golosameriki.com/a/virgin-galactic-to-launch-manned-flight-into-space/5659398.html