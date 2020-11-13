В Минске умер избитый властями задержанный

Житель Минска Роман Бондаренко, избитый и задержанный неизвестными силовиками Лукашенко в масках, умер в больнице. Об этом Tut.by сообщили его родные.

31-летний белорус перенес операцию и находился в реанимации в коме. Врачи утверждали, что шанс выжить у него — один из тысячи, рассказывала сестра Бондаренко. Вечером 12 ноября он скончался.

Жители одного из домов Минска рассказали журналистам, что накануне вечером к ним во двор приехали неизвестные люди в гражданской форме и масках и начали снимать бело-красно-белые ленты, которыми была украшена территория.

Бондаренко в числе других жильцов вышел спросить, что происходит. Один из людей в маске оттолкнул его, а затем отбросил так, что мужчина ударился головой. По словам соседей, Бондаренко «профессионально задержали» и увезли. Он был госпитализирован из Центрального РУВД Минска с формулировкой, что «травмы получил во время драки».