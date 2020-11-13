В Минске строят гигантскую тюрьму для «врагов Лукашенко»

В Минске строят гигантскую тюрьму для «врагов Лукашенко» — раньше она была долгостроем, но сейчас темпы введения в эксплуатацию резко ускорились на фоне протестов.

Комплекс находится в Колядичах, примерно в получасе езды от Минска. Он стоит посреди промышленной зоны. За мощным забором — поля, склады и небольшой частный сектор (с курами, металлоломом и собственной бронированной разведывательно-дозорной машиной под забором).

Указ о начале строительства изолятора и общесоматической больницы для заключенных Александр Лукашенко подписал еще в 2010 году. Тогда планировалось, что больницу возведут за три года, а СИЗО — за пять. Потом в указ внесли изменения, а после и еще раз.

Таким образом, срок сдачи лечебного корпуса сдвинулся на 2020-й, а изолятора — на 2022-й.

Этот комплекс строится за счет города. В УКС Мингорисполкома нам сообщили, что первую очередь они планируют сдать в декабре этого года, однако с полной уверенностью говорить об этом в ведомстве не решились: всякое может произойти.

Тем не менее большая часть построек сегодня выглядит практически готовой.