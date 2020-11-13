Тутта Ларсен рассказала о депрессии после потери ребенка: «Врачи говорили, у меня ВИЧ»

46-летняя звезда телеканала MTV Тутта Ларсен на днях стала гостьей YouTube-шоу Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи». В беседе с актером журналистка и радиоведущая рассказала о своем уходе с MTV, вере в Бога, воспитании троих детей и многом другом.

Ларсен также вспомнила о своем первом браке с музыкантом Максимом Галстьяном и аборте, который ей пришлось сделать на большом сроке. С Максимом Тутта прожила восемь лет до того момента, пока она не узнала о его многочисленных изменах. Уже после этого Ларсен поняла, что ждет ребенка, но даже это не остановило ее супруга: по словам журналистки, он водил любовницу в их общий дом, когда она была уже на большом сроке.

Тутта Ларсен

Тогда беременная Тутта ушла от Максима и подала на развод. Всего через неделю после того, как их брак официально был расторгнут, Ларсен потеряла ребенка. Из-за предательства мужа Ларсен сильно переживала, что отразилось и на ребенке — у него развилась патология сердца. По этой причине телеведущая была вынуждена сделать аборт, будучи уже на восьмом месяце,

Ребенок был не жилец. Несовместимость с жизнью, порок сердца. Диагноз был поставлен еще в утробе, и это являлось показанием для прерывания беременности. На самом деле, если бы я знала то, что знаю сейчас, то доносила бы, родила, попрощалась и похоронила,

— призналась Тутта в беседе с Манучаровым.

Ларсен также рассказала о страшных последствиях, которые возникли у нее после сделанного аборта. Звезда призналась, что потеря ребенка и невозможность попрощаться с ним наложили серьезный отпечаток как на ее психическое, так и на физическое состояние. Долгое время врачи даже не могли понять, что именно происходит с организмом Ларсен, и ставили ей неправильные диагнозы.

Из-за того, что не было возможности попрощаться, естественный процесс беременности был грубо нарушен. У меня поехало вообще все: и психика, и физика. Мне что только не ставили, даже иммунодефицит. Врачи говорили: «Да, у вас ВИЧ!». Я говорю: «Где? Анализы же чистые». А мне: «Ну по клинической картине у вас СПИД. Вы умираете, у вас отказывают все системы в организме». В такой ситуации очень важно было найти причину жить. Я лежала дома, тихо уходя. Вообще не понимала, зачем продолжать все это. От меня отказались все больницы. Это были первые два месяца после родов. Потом я лежала четыре месяца в клинике, где меня уже из сепсиса вытащили врачи,

— рассказала Ларсен о тяжелом периоде в своей жизни.

Тутта Ларсен с мужем Валерием Колосковым и детьми

Тутта утверждает, что эта трагедия сильно изменила ее отношение к жизни и ее главным ценностям. По словам Ларсен, с того момента она не позволяет себе впадать в депрессию или уныние, очень ценит жизнь и не подвергает себя рискам.

Тутта Ларсен с дочерью Марфой

Сейчас звезда счастлива в браке с солистом джаз-группы «Бридж» Валерием Колосковым. Вместе они воспитывают троих детей: общих дочь Марфу и сына Ивана, а также сына Тутты Луку от предыдущих отношений с писателем и журналистом Захаром Артемьевым (старшим братом экс-солиста группы «Корни» Павла Артемьева). К Луке Валерий относится как к своему родному сыну.