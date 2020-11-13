В Антарктиде зафиксирована первая в истории тепловая мега-волна Тутта Ларсен рассказала о депрессии после потери ребенка: «Врачи говорили, у меня ВИЧ» » Су-30 назвали бесполезными в войне с Азербайджаном Истребители Су-30СМ, которыми премьер-министр Армении Никол Пашинян хотел усилить армию страны, оказались бесполезны в войне с Азербайджаном. Такое мнение высказал профессор истории Борис Соколов в колонке для газеты «День». Ученый пояснил, что армянские экипажи не успели освоить новые самолеты. «У армянских генералов и большей части офицеров оказались вполне советские взгляды на ведение войны. Фактически армянская армия готовилась к повторению первой карабахской войны начала 90-х годов, не учитывая прогресс технологий и тактики боевых действий», — добавил Соколов.

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