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Су-30 назвали бесполезными в войне с Азербайджаном

Истребители Су-30СМ, которыми премьер-министр Армении Никол Пашинян хотел усилить армию страны, оказались бесполезны в войне с Азербайджаном. Такое мнение высказал профессор истории Борис Соколов в колонке для газеты «День».

Ученый пояснил, что армянские экипажи не успели освоить новые самолеты. «У армянских генералов и большей части офицеров оказались вполне советские взгляды на ведение войны. Фактически армянская армия готовилась к повторению первой карабахской войны начала 90-х годов, не учитывая прогресс технологий и тактики боевых действий», — добавил Соколов.

13 ноября, 2020 | Category: Мир, Новости, Россия ﻿
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