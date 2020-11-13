Стали известно, почему на Марсе исчезли моря и озера

Раньше климат Марса был теплым и влажным: в чем-то он напоминал земной. Однако через некоторое время вся вода с красной планеты испарилась в космос. И этот процесс продолжается. Согласно общепринятой теории, вода с Марса сперва распадалась на молекулы водорода, а уже потом эти молекулы улетучивались в космос.

В прошлом мало кто считал, что вода в принципе может существовать в верхних слоях атмосферы Марса. Наши расчеты показывают, что за последний миллиард лет эта часть воздушной оболочки планеты потеряла столько воды, сколько хватило бы на то, чтобы покрыть ее поверхность океаном толщиной в 44 см. Еще 17 см воды Марс спотерял из-за пылевых бурь. Текст исследования

На основе данных с орбитального зонда MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN), ученые выдвинули новую гипотезу, почему Марс в один момент стал безжизненным. Анализируя информацию со станции авторы статьи поняли, что молекулы воды каким-то образом проскальзывают через защитный атмосферный барьер намного легче, чем считалось ранее.

Они предположили, что где-то на высоте в 50–60 километров и выше, где находится так называемая «гигропауза» (gygropause). Этот барьер защищает земную воду, удерживая ее в облаках и не давая водороду «сбежать» в космос.

Ученые с помощью приборов зонда MAVEN выяснили, где находится гигропауза и типичное количество воды по обе ее стороны. Оказалось, что она вовсе не была непроницаема для паров воды. Соответственно вода в верхних слоях атмосферы Марса находится на протяжении всего года. В верхних слоях атмосферы ее концентрация резко возрастала летом в южном полушарии Марса и во время мощных пылевых бурь.

На основе этого был сделан вывод, что вода с Марса попадает в космос напрямую. Она поднимается в верхние слои его атмосферы, где начинает взаимодействовать с космическими лучами и солнечным ветром. Следующим шагом на пути изучения планеты будет работа по поиску точного или примероного временного периода, когда этот процесс начался.