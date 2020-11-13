Россия перебрасывает в Карабах танки и тяжелую артиллерию в нарушение договоренностей

Россия перебрасывает в Нагорный Карабах танки Т-72 и РСЗО БМ-21 «Град».

Об этом сообщает Украинский милитарный портал со ссылкой на соответствующие публикации в соцсетях.

Первыми на территории Азербайджана были замечены танки Т-72 из состава 102-й военной базы вооруженных сил России расположенной в Армении.

Видео с танками Т-72 ВС России и бортовыми номерами 431, 432 и 433:

Танки удалось идентифицировать по тактическим знаком, а танк с бортовым номером 431 ранее уже светился в российском военно-пропагандистской видео с 102-й военной базы в Гюмри:

Геолокацию съемки идентифицировал OSINT исследователь SR_71:

Она находится на территории Азербайджана, а именно в Лачинскому коридоре неподалеку на границе с Арменией.