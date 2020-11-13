Роберт Патрик сыграет в спин-оффе «Отряда самоубийц»

В актерском составе сериала Джеймса Ганна «Миротворец», который является спин-оффом «Отряда самоубийц», пополнение.

К касту присоединился Роберт Патрик, который известен благодаря роли в фильме «Терминатор 2», а также снялся в украинском фильме «Захар Беркут». Патрик воплотит на экране образ персонажа по имени Огги Смит.

Также в сериале появятся Даниэль Брукс («Оранжевый — хит сезона») — он сыграет Леоту Адебайо, Дженнифер Холланд («Отряд самоубийц: Миссия навылет») воплотит Эмилию Харкорт и Крис Конрад («Мыслить, как преступник») — ему досталась роль Эдриана Чейза.

Ранее стало известно, что главную роль сыграет Джона Сина. Миротворец, известный также как Кристофер Смит, является экстремистом, который готов убивать за мир. Однажды он узнаёт, что страдает от психического расстройства, вызванного тем, что он узнал о службе его отца в концлагере. Теперь ему кажется, что призрак отца всюду следует за ним и навязывает свои суждения.

Сериал «Миротворец» будет состоять из восьми эпизодов и выйдет на HBO Max. Дата выхода пока неизвестна.