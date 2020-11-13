Пользователи смартфонов чаще раскрывают личную информацию в интернете, чем пользователи ПК

Исследователи из Университета Пенсильвании опубликовали в Journal of Markering статью, в которой утверждают, что устройство, с помощью которого люди общаются, может влиять на степень раскрытия своих личных тайн.

Ученые говорят, что люди скорее раскроют информацию о себе в интернете с помощью своих смартфонов, чем компьютеров. Например, твиты и обзоры, написанные со смартфонов, с большей вероятностью будут написаны с точки зрения первого лица и будут раскрывать негативные эмоции или обсуждать личную семью автора и его друзей. Аналогичным образом, когда потребители получают онлайн-рекламу, запрашивающую личную информацию (например, номер телефона и доход), они с большей вероятностью предоставят его при получении запроса на свой смартфон, чем на своем настольном компьютере или ноутбуке.

Почему смартфоны влияют на поведение? Согласно исследованию, запись на своем смартфоне часто снижает барьеры для раскрытия определенных типов конфиденциальной информации по двум причинам:

одна связана с уникальными характеристиками формы телефонов;

вторая — с эмоциональными ассоциациями, которые потребители склонны поддерживать в своем устройстве.

Небольшой размер смартфонов делает просмотр и создание контента, как правило, более сложным по сравнению с настольными компьютерами. Из-за этой трудности, когда пишете или отвечаете на смартфоне, вы стремитесь сосредоточиться на выполнении задачи и становитесь менее осведомленными о внешних факторах, которые обычно препятствуют самораскрытию, например, о том, что другие будут делать с информацией.

Вторая причина, по которой люди склонны к самораскрытию на своих телефонах, заключается в ощущении комфорта и близости, которые люди связывают со своими телефонами. Когда мы пишем с помощью смартфона, мы склонны чувствовать, что мы находимся в удобной и безопасной зоне, а значит, более готовы раскрыть о себе любую информацию.

В исследовании приведен анализ тысяч публикаций в социальных сетях и онлайн-обзоров, ответов на веб-рекламу и контролируемых лабораторных исследований. Например, первоначальные данные получены из анализа глубины самораскрытия, раскрытого в 369 161 твите и 10 185 обзорах ресторанов, размещенных на TripAdvisor.com, причем некоторые из них были размещены с ПК, а некоторые — со смартфонов. Используя как автоматизированные инструменты обработки естественного языка, так и человеческое суждение о самораскрытии, исследователи нашли надежные доказательства того, что сгенерированный смартфоном контент действительно является более открытым. Возможно, еще более убедительными являются данные анализа 19 962 веб-объявлений, где потребителей просили предоставить личную информацию.