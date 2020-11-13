Папарацци впервые сфотографировали больную Анастасию Заворотнюк

В апреле этого года Анастасия впервые за долгое время решила пообщаться с подписчиками в Instagram и ответить на несколько комментариев, но после этого совсем пропала из поля зрения: последняя публикация в ее аккаунте датируется 13 апреля.

Однако недавно стало известно, что актриса начала выходить на прогулки. Правда, пока Анастасия гуляет только за забором у своего загородного дома, а ее родные не подпускают к ней ни соседей, ни СМИ.

При этом несколько дней назад в сети появились кадры, на которых, возможно, изображена актриса: они сделаны у забора дома в подмосковном коттеджном поселке Крекшино, недалеко от МКАДа. Однако неизвестно, действительно ли на этих снимках изображена актриса, поскольку муж и родственники Заворотнюк всеми силами охраняют ее от папарацци.