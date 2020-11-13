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Папарацци впервые сфотографировали больную Анастасию Заворотнюк

Последнюю неделю в сети то и дело появляется информация о том, что актриса сериала «Моя прекрасная няня» идет на поправку. По слухам, Анастасия Заворотнюк, которая уже давно не появлялась на публике и не общалась с подписчиками онлайн, начала выходить из дома.

В апреле этого года Анастасия впервые за долгое время решила пообщаться с подписчиками в Instagram и ответить на несколько комментариев, но после этого совсем пропала из поля зрения: последняя публикация в ее аккаунте датируется 13 апреля.

Однако недавно стало известно, что актриса начала выходить на прогулки. Правда, пока Анастасия гуляет только за забором у своего загородного дома, а ее родные не подпускают к ней ни соседей, ни СМИ.

При этом несколько дней назад в сети появились кадры, на которых, возможно, изображена актриса: они сделаны у забора дома в подмосковном коттеджном поселке Крекшино, недалеко от МКАДа. Однако неизвестно, действительно ли на этих снимках изображена актриса, поскольку муж и родственники Заворотнюк всеми силами охраняют ее от папарацци.

«По словам друзей, Настя уже строит планы по возвращению на сцену. Актриса мечтает вновь начать сниматься в кино и на телевидении. Но сначала ей придется пройти стадию реабилитации. Близкие ограждают Настю от внешнего мира и правильно поступают»,

– рассказала прессе актриса Анна Калашникова

13 ноября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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