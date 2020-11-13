Выборы в США: в Пенсильвании не будут учитывать часть почтовых бюллетеней Жители Карабаха жгут свои дома, чтобы «не достались Азербайджану» » Папа Римский призвал Байдена бороться с изменениями климата и бедностью Папа Римский Франциск телефону провел переговоры с демократом Джо Байденом, который предварительно победил на выборах президента США Об этом сообщает » Голос Америки «. Во время разговора, Папа Римский призвал Байдена бороться в новой должности с изменениями климата, мигрантских кризисом и бедностью. Также понтифик благословил представителя Демократической партии. Будущий президент в свою очередь отметил роль Папы Римского в достижении мира, примирения и общей приверженности гуманизма на мировой арене.

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