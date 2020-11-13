Найдена землеподобная планета-сирота

Международная команда астрономов объявила об обнаружении новой свободноплавающей экзопланеты (планеты-сироты). Так называют планетоподобные тела, которые не обращаются вокруг каких-либо светил или коричневых карликов и свободно путешествуют в межзвездном пространстве.



Поиск подобных тел является крайне сложной задачей. Разогретые до больших температур недавно сформировавшиеся массивные планеты-сироты еще можно обнаружить по их инфракрасному излучению. Но во всех остальных случаях единственным доступным методом остается поиск событий микролинзирования. Они возникают, когда гравитационное поле более близко расположенной к нам тела подобно линзе увеличивает свет от далекой фоновой звезды.

Поскольку шансы увидеть микролинзирование у конкретно взятой звезды весьма малы, астрономы повышают вероятность путем отслеживания сотен миллионов светил в центре Млечного Пути. Именно таким образом им и удалось обнаружить событие OGLE-2016-BLG-1928. Оно оказалось самым коротким из когда-либо зафиксированных. Его продолжительность составила всего 42 минуты.

Последующий анализ показал, что событие OGLE-2016-BLG-1928 было вызвано относительно небольшим объектом. В зависимости от расстояния, его масса лежит в диапазоне между массами Марса и Земли. На сегодняшний день это самая маленькая планета-сирота, найденная астрономами.

Что касается происхождения планет-сирот, то большинство исследователей сомневается в их самостоятельном формировании. Скорее всего, изначально они являлись частью каких-то звездных систем и затем были выброшены в межзвездное пространстве в результате гравитационного взаимодействия с другими телами.

Материал на сайте журнала «The Universe. Space. Tech»