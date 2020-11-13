На Землю доставят образцы древнего космического льда

2 ноября 2014 года аппарат Rosetta сбросил зонд Philae на поверхность кометы 67P/Чурюмова-Герасименко. К сожалению, операция прошла не совсем так, как планировалось. Из-за не сработавших гарпунов и тормозного двигателя Philae дважды отскочил от Чурюмова-Герасименко, пока, наконец, не сел в расщелину, находившуюся в тени отвесной скалы. В результате зонд не смог воспользоваться солнечными панелями и перезарядить бортовой аккумулятор, что серьезно ограничило время его научной миссии.



Группа ученых из ESA обратила внимание на то, что данные, собранные Philae в момент второго отскока от кометы практически не изучались. А ведь зонд провел почти две минуты у поверхности Чурюмова-Герасименко. Он четыре раза коснулся валунов, а штанга его магнитометра даже пробила внешний слой, углубившись внутрь кометы почти на четверть метра. Эта отметина позже была идентифицирована на снимках, сделанных аппаратом Rosetta.

Проанализировав собранные Philae данные, исследователи пришли к выводу, что в момент второго отскока зонду удалось обнажить слой древнего льда, по всей видимости оставшегося нетронутым с момента образования кометы 4.5 млрд лет тому назад. Анализ показал, что он смешан темным, богатым органическими молекулами веществом. Соотношение массы этого вещества к массе льда составляет 2.3 к 1.

Также, исследователи выяснили, что этот древней лед обладает очень низкой прочностью. Она меньше, чем у свежевыпавшего снега. Это позволило оценить степень пористости валунов на поверхности кометы. Она составляет около 75%, что согласуется с оценками для всего ядра Чурюмова-Герасименко. По словам исследователей, эти данные должны помочь при подготовке новых автоматических миссий, целью которых станет посадка на комету и взятие образцов ее вещества.

Материал на сайте журнала «The Universe. Space. Tech»