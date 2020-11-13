Mozilla создала новый сервис одноразовых адресов электронной почты

Mozilla объявила о начале тестирования нового сервиса Private Relay, который генерирует временные адреса почтовых ящиков, которые пригодятся, например, для прохождения регистрации на сайтах.



Для начала работы с сервисом Private Relay потребуется установить расширение для браузера Mozilla Firefox. Оно позволит генерировать уникальные адреса почтовых ящиков быстрее всего.

Сейчас сервис Private Relay находится на стадии закрытого бета-тестирования. Предполагается, что открытое бета-тестирование, в котором смогут принять участие все желающие, будет запущено в конце этого года.

Концепция сервиса по созданию временных почтовых ящиков не является чем-то новым. С помощью Private Relay разработчики надеются предоставить пользователям простое решение, с помощью которого можно легко создавать и удалять временные почтовые ящики. Стоит отметить, что Mozilla — не первая крупная технологическая компания, развивающая данное направление. Ранее о создании сервиса аналогичной направленности объявила Apple.