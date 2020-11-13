Михаил Жизневский и Роман Бондаренко

Вы уж меня извините, конечно, за цинизм, но за последние годы я стал называть вещи своими именами. Эвфемизмы убивают. Как и розовые пони. Поэтому я теперь злой и прямолинейный. В отличие от нобелевских лауреатов и лидеров протеста с сердечками.



Если речь уже заходит о жизни и смерти, то лично я предпочел бы умереть на баррикадах с коктейлем молотова, а не быть забитым без оружия в автозаке. Собственно, именно поэтому я и переехал из страны автозаков в страну баррикад.

О том, что хождения с шариками продержатся примерно два месяца, а затем пойдут на спад, потому то невозможно поддержание одного и того же градуса протеста без его результатов, вам орали во все уши. Прошло два месяца… О том, что как только хождения с шариками пойдут на убыль, начнется ответная реакция, вам орали в уши все два месяца. Ну, вот. Если вы думаете, что это единичный случай и эксцесс исполнителя — то нет. Это только начало.

То есть, это эксцесс, конечно, никто Романа убивать не планировал, просто забили в автозаке, и всё. Но расследовано это не будет, более того, уверен, убийцы будут втайне награждены какими-нибудь премиями и повышением звания — и это станет нормой. Вас будут убивать по автозакам и тюрьмам.

А потом и вы привыкнете. Ну, вот, новая реальность такая, в Беларуси убивают. Что ж теперь поделать. Это первое убийство вызывает резонанс. А потом становится обычным делом. Уж поверьте мне. Я не один раз наблюдал.