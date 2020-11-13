Мел Гибсон сыграет в жестком триллере создателя «Пилы 5»

Популярный в прошлом актер Мел Гибсон примет участие в триллере под названием «Опасный», главную роль в котором исполнит Скотт Иствуд. Последний сыграет социопата, отправляющегося после смерти брата на уединенный остров, на котором вскоре высаживается банда наемников.

Вынужденный вступить с ними в схватку главный герой, обнаруживает, что преступники замешаны в гибели его брата, и решает встать на путь мести. Гибсон будет играть вспомогательную роль. Съемки фильма запланированы на конец ноября 2020 года и пройдут в Канаде. Фильм планируется представить потенциальным покупателям на грядущем Американском кинорынке, который в этом году пройдет онлайн. Постановщиком назначен создатель хоррора «Пила 5» Дэвид Хэкл.