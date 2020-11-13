Китай признал победу Байдена и поздравил его

Китай уважает выбор народа США и поздравляет кандидата от демократов Джозефа Байдена с победой на президентских выборах, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.»Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем господина Байдена и госпожу [Камалу] Харрис», — сказал он. «Мы понимаем, что результаты президентских выборов в США будут определены в соответствии с законом и другими процедурами Соединенных Штатов», — указал дипломат.

В понедельник Ван Вэньбинь не стал комментировать, почему власти Китая до сих пор не поздравили Байдена с победой на президентских выборах в США и какова позиция Пекина по их результатам. Как заявил он, «Китаю известно, что Байден уже объявил о своей победе». Дипломат также отметил тогда, что «результаты выборов в США определяются согласно американскому законодательству и соответствующей процедуре», а КНР «будет действовать согласно международной практике».

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября, подсчет голосов до сих пор продолжается в штатах Северная Каролина (15 выборщиков) и Джорджия (16 выборщиков).Предварительные итоги голосования показали, что Байден набирает 290 голосов выборщиков из необходимых 270.

Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражение и заявил о решении обращаться в суды. Адвокат Трампа Рудольф Джулиани сообщил в четверг, что, по имеющимся данным, в Пенсильвании — ключевом штат, решившим исход выборов, — 650 тысяч голосов были поданы «незаконно», при том что перевес Байдена составил 40 тысяч голосов.

Президент РФ Владимир Путин по-прежнему отказывается от официального признания поражения Трампа. Путин выдерживает «паузу вежливости», сообщил в пятницу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Президент принял решение все-таки дождаться официального подведения итогов и только после этого поздравлять избранного», — добавил он в интервью «RT Россия».