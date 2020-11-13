Киану Ривз устроил грандиозную вечеринку на 200 человек по окончании съемок «Матрицы 4»

Актер Киану Ривз вместе со съемочной командой фильма «Матрица 4» устроил вечеринку по случаю завершения производства картины. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Несмотря на карантин в Германии, съемочная группа организовала вечеринку в студии Babeisberg в Потсдаме. Среди гостей были Киану Ривз со своей подругой художницей Александрой Грант, а также создатели франшизы «Матрица» Лана и Лилли Вачовски.

На мероприятии, по информации издания, присутствовали около 200 человек. «Всем сделали экспресс-тест на COVID-19. Гости должны были быть в масках, но многие пришли без них», — рассказал газете один из гостей вечеринки.

В Германии со 2 ноября действует частичный локдаун. Закрыты бары, рестораны и театры, массовые скопления людей запрещены.

Пресс-секретарь студии Babelsberg Бьянка Макаревич рассказала, что все санитарные нормы на мероприятии соблюдались. В Warner Bros. от комментариев отказалась. Представитель городской администрации Потсдама отметил, что департамент здравоохранения изучит фотографии переполненной вечеринки, опубликованные немецкой газетой.