Кендалл Дженнер рассказала, что ей помогло в борьбе с акне

25-летняя модель Кендалл Дженнер не раз откровенно признавалась в том, что она борется с акне. В новом видео для Vogue звезда раскрыла секрет того, что ей помогло справиться с проблемами с кожей. Кендалл рассказала, что долго не могла понять, в чем была причина высыпаний на коже.

Я так долго пыталась понять, почему у меня проблемная кожа. Это было из-за гормонов? Или из-за того, что я ем? У меня что, аллергия на что-то? Я использую неправильные косметические продукты?

— делилась она.

Однако затем Кендалл попробовала исключить из своего рациона молочные продукты, и это сразу же дало видимый результат.

Совсем отказываться от молочных продуктов модель не стала и оставила в рационе сыр, который она очень любит. Другим ее помощником в борьбе с акне стала вода, которую звезда ежедневно пьет в больших количествах.

Кендалл призналась, что проблемы с кожей у нее начались в 14-летнем возрасте. Из-за этого она росла неуверенным в себе подростком и чувствовала себя беспомощной.

Это благословение и в то же время проклятие — расти в центре внимания, потому что это не всегда было здорово. Я не всегда знала, что делать или что такое правильный макияж. У меня определенно бывали не самые удачные моменты,

— отметила она.

К слову, от молочных продуктов отказываются очень многие знаменитости. Некоторые отмечают, исключение из рациона молочных продуктов помогает им похудеть и добиться гладкой кожи.