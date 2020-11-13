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Илон Маск за один день получил два положительных и два отрицательных теста на COVID-19

Коронавирус Шрёдингера. Глава SpaceX Илон Маск за один день получил два положительных и два отрицательных теста на COVID-19. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter

«Что-то очень странное происходит. Сдал сегодня четыре теста на ковид. Два результата отрицательные, два — положительные. Одно и то же оборудование, один и тот же тест, одна и та же медсестра. Экспресс-тест на антигены от BD (производитель тестов)»

Илон Маск,VIP-COVID-19,тестирование,коронавирус
Elon Musk \ @elonmusk • 4 m Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD. Q 13,5 Tbic. Q? 148,2 Tbic. & 11 45,5 Tbic.,Илон

Позже Маск добавил, что ждет результаты еще нескольких ПЦР-тестов от разных лабораторий, но это займет около суток. На вопрос подписчиков о самочувствии Маск ответил, что у него симптомы обычной простуды: «Пока ничего необычного»

13 ноября, 2020 | Tags: | Category: Новости, США ﻿
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