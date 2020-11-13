Россия перебрасывает в Карабах танки и тяжелую артиллерию в нарушение договоренностей Пользователи смартфонов чаще раскрывают личную информацию в интернете, чем пользователи ПК » Илон Маск за один день получил два положительных и два отрицательных теста на COVID-19 Коронавирус Шрёдингера. Глава SpaceX Илон Маск за один день получил два положительных и два отрицательных теста на COVID-19. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter «Что-то очень странное происходит. Сдал сегодня четыре теста на ковид. Два результата отрицательные, два — положительные. Одно и то же оборудование, один и тот же тест, одна и та же медсестра. Экспресс-тест на антигены от BD (производитель тестов)» Позже Маск добавил, что ждет результаты еще нескольких ПЦР-тестов от разных лабораторий, но это займет около суток. На вопрос подписчиков о самочувствии Маск ответил, что у него симптомы обычной простуды: «Пока ничего необычного»

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