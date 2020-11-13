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Хайди Клум похвасталась огромным бюстом на шоу

Хайди Клум похвасталась сочным бюстом и взбудоражила фанатов

Для этой женщины возраст — просто пыль. Только посмотрите, какая она космически хороша.

Немецкая супермодель не перестает поражать тем, как искусно водит года за нос. Потому что сколько бы лет ни прошло, мир будет «гудеть» о ее длинных ногах и красивом декольте.

Так, на этот раз Хайди примерила винтажное платье 1988 года от дизайнера Тьерри Мюглера и элегантные босоножки на тонкой шпильке. Впрочем, сколь бы невероятным не было амплуа, от ее открытых плеч, ножек и груди очень сложно отвести глаза. Сама же Клум написала под кадрами вот что:

Тьерри Мюглер, ты одна из причин, по которой я влюбилась в моду. Я в абсолютном восторге от вас и вашего невероятного таланта. Вы, на сегодняшний день, один из моих самых любимых дизайнеров в этом мире.

13 ноября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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