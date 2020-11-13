Глава Китая объявил войну одному из богатейших миллиардеров

Председатель КНР Си Цзиньпин лично распорядился приостановить размещение акций финансово-технологической компании Ant Group, которое обещало стать крупнейшим в мире (37 млрд долларов). Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники из числа китайских должностных лиц, таким образом Си решил приструнить ее владельца миллиардера Джека Ма (состояние 34 млрд долларов), который решился критиковать китайский режим.

Как говорят источники WSJ, Си Цзиньпина возмутило выступление Ма в Шанхае 24 октября, где тот цитировал председателя КНР и критически отозвался о правилах, регулирующих отрасль высоких технологий в стране. Само выступление было воспринято как попытка упрочить личную репутацию миллиардера и поставить под сомнение действия контролирующих органов Китая.

Как утверждают источники газеты, Си Цзиньпин, ознакомившись с отчетом о речи Джека Ма, рассердился и потребовал провести разбирательство и приостановить листинг Ant Group. Согласно публикации, тучи над компанией и ее распорядителем сгущались давно. «Си безразлично, значится ли тот или иной человек в списках самых богатых. Ему важно, что человек делает, когда разбогател, и сверяет ли свои интересы с государственными», — пояснил один из источников издания.

Газета обратилась за разъяснениями в эту компанию, к бизнесмену и в правительство КНР. Ant отказалась от комментариев, остальные не отреагировали на запрос.

4 ноября Комитет по контролю над ценными бумагами Китая одобрил решение о приостановке листинга акций этой компании из-за «изменения условий финансово-технического надзора». Как сообщил регулятор, «поспешное размещение» противоречило бы «принципам ведения бизнеса, опирающимся на правовые нормы системы государственного регулирования».

3 ноября Шанхайская фондовая биржа приостановила размещение ценных бумаг Ant Group. Компания извинилась перед инвесторами за срыв листинга на биржах Шанхая и Гонконга, намеченного на 5 ноября. По оценкам китайских и зарубежных экономистов, это IPO могло стать крупнейшим в истории и побить рекорд в $29,4 млрд, который поставила в декабре 2019 года нефтедобывающая корпорация Saudi Aramco.