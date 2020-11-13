Дуэйн Джонсон перезапустит «Царя скорпионов»

Вслед за ремейком «Мумии» студия Universal выпустит новую версию ее спин-оффа «Царь скорпионов».

Напомним, этот персонаж, которого в оригинале сыграл Дуэйн Джонсон, впервые появился в сиквеле «Мумия возвращается», а затем получил свой отдельный сольник. Царь скорпионов — воин-наемник, который по сюжету должен убить провидицу Кассандру, что служит завоевателю Мемнону, поработившему египетский народ. Однако герой оставляет Кассандру в живых.

Джонсон выступит сопродюсером предстоящего ремейка. Но главную роль исполнит другой, более молодой актер, который пока что не найден. Новый сценарий, не повторяющий старый сюжет, напишет Джонатан Херман, известный по титулованному музыкальному байопику «Голос улиц».