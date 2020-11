Пользователи смартфонов чаще раскрывают личную информацию в интернете, чем пользователи ПК Китай признал победу Байдена и поздравил его » Билли Айлиш в новом клипе показала как нужно запихиваться пончиками и картошкой фри Певица Билли Айлиш выпустила клип на песню Therefore I Am, в котором тусовалась в пустом торговом центре и ела фастфуд. И хотя такой ответ хейтерам лишнего веса заслужил миллионы просмотров, многие критики против – картошкой фри, пончиками и лимонадом певица сделала себе ещё хуже (и подтвердила догадки недоброжелателей). В четверг, 12 ноября, американская певица и обладательница рекордного количества статуэток «Грэмми» – Билли Айлиш – выпустила новый клип на трек Therefore I Am. За несколько часов видео, опубликованное на официальном YouTube-канале 18-летней артистки, набрало более восьми миллионов просмотров. В клипе Билли проводит время в пустом торговом центре Glendale Galleria в Глендейле, Калифорния, который знаком селебе с подросткового возраста. Айлиш бегает по этажам, катается на лифте и «ворует» фастфуд из кафе на фудкорте. Видео было срежиссировано самой артисткой и снято на iPhone практически без участия команды, пишет People. Фанаты Билли предположили, что контент был ответом на хейт из-за «лишнего» веса: в середине октября папарацци засняли Айлиш в непривычном для неё облегающем топе. Фото стали вирусными и вызвали волну негатива со стороны фэтшеймеров. Ранее селеба ответила критикам с помощью откровенного ролика, и чтобы донести посыл до зрителей Билли пришлось обнажиться (почти) под музыку.



