Аллу Пугачеву заподозрили в сложной операции

Несколько лет назад Алла Пугачева очевидно прошла через важные косметологические процедуры и сделала пластическую операцию, заявил изданию «Дни.ру» пластический хирург Анастасия Борисенко. По словам эксперта, это позволяет примадонне в свои 71 год выглядеть великолепно.

Специалист напомнила, что у Пугачевой в возрасте около 40 лет начали появляться серьезные проблемы с внешностью. Причиной тому послужили серьезные колебания в весе. В результате у певицы был «потерян овал лица», появились «избыток тканей», носогубные складки, брыли, морщины на шее. Спустя какое-то время артистка предстала в обновленном виде. По словам Борисенко, очевидно, что ей сделали подтяжку лица, удалили лишнюю кожу с лица и немного изменили форму век.

Из последних процедур Борисенко заметила, что певице приподняли брови «по канонам красоты», «прооперировали» глаза.

« (Пугачева) несмотря на свой возраст, выглядит очень натурально и гармонично, вопреки законам хирургии, когда многократные операции приводят к неестественному виду лица», — отметила эксперт.

Примером неудачного похода к пластическим операциям демонстрирует актриса Вера Алентова.

Как сообщал «Рамблер», ранее СМИ дали поклонникам возможность в деталях изучить результат операций, опубликовав ее снимки крупным планом. Фотографии были сделаны на торжественном открытии мемориальной доски в честь актера Алексея Баталова. На мероприятие Алентова пришла вместе с супругом Владимиром Меньшовым. Когда снимки события появились в Сети, пользователи отметили, что информация о неудачной пластике лица актрисы не оказалась просто слухами. По данным журналистов, артистка перенесла неудачное хирургическое вмешательство в 2009 году. В результате проведённой операции часть лица потеряла мимику, были искажены форма глаз и очертания губ.