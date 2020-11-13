7 самых популярных фильмов Мадса Миккельсена, покоривших мир

В Голливуде подбирают замену Джонни Деппу в фильме «Фантастические звери 3». Претендентом на роль является талантливый датский актер Мадс Миккельсен. Пока кастинг продолжается, мы решили вспомнить самые популярные фильмы, которые прославили Мадса Миккельсена на весь мир.

Джонни Деппа попросили отказаться от роли Гриндельвальда в фильме «Фантастические твари 3». Причиной стал проигрыш актера в суде по скандальному делу избиения Эмбер Герд. Сейчас Warner Bros. проводит кастинги, а главным претендентом на роль остается Мадс Миккельсен.

Пока все киноманы в ожидании результатов кинопроб, журналисты решили вспомнить самые известные фильмы актера. И, уверены, эти ленты с Мадсом Миккельсеном давно стали любимыми для миллионов зрителей.

«Опасная иллюзия»

Год выхода – 2013

Рейтинг IMDb – 6,4

Жанр – триллер, криминал, боевик, драма

Главный герой – недовольный жизнью американец Чарли Кантримен. Чтобы хоть как-то разбавить рутину, он употребляет наркотики, которые вызывают галлюцинации. И в один из таких дней ему является покойная мама, которая советует поехать в Бухарест. Чарли еще оправляется от потери, а потому без колебаний выполняет эту просьбу. Но в Европе он находит не только любимую Габи, но и проблемы с местной мафией. Опасная игра с криминальным миром может завершиться для Чарли и его девушки смертью.

«Королевский роман»

Год выхода – 2012

Рейтинг IMDb – 7,5

Жанр – историческая драма

Фильм рассказывает о событиях, которые происходят в Датском королевстве в XVIII веке. Королева Каролина несчастлива в браке и ненавидит своего мужа за его развлечения с проститутками. И, кажется, Ее Величество обречена на жизнь с нелюбимым, пока к ним не приезжает немецкий врач Иоганн Фридрих Струэнзе, которого сыграл Мадс Миккельсен. Эта история любви будет полна драматических испытаний.

«Охота»

Год выхода – 2012

Рейтинг IMDb – 8,3

Жанр – драма, триллер

После развода бывший школьный учитель Лукас пытается наладить свою жизнь. Он находит новую работу, начинает отношения с другой женщиной и не теряет общения с сыном Маркусом. Видимо, все идет по плану Лукаса, пока все в один миг не рушится. Мужчину обвиняют в развращении несовершеннолетней Клары, которая ко всему является дочерью его лучшего друга.

«Дверь»

Год выхода – 2009

Рейтинг IMDb – 6,7

Жанр – драма, мистика

Успешный художник Дэвид переживает не лучшие времена. Его 7-летняя дочь умерла, а мужчина винит себя в ее смерти, вспоминая детали всех событий, которые происходили в трагический день. У Дэвида появляется шанс все исправить, однако все далеко не так, как кажется на первый взгляд.

«Коко Шанель и Игорь Стравинский»

Год выхода – 2009

Рейтинг IMDb – 6,4

Жанр – романтическая драма

По сюжету, в 1920 году Игорь Ставинский принимает приглашение Коко Шанель и приезжает в пригород Парижа. У мужчины, как и у сотни беженцев из Советского Союза, нет ни жилья, ни денег, поэтому дизайнер позволяет ему и его жене с детьми пожить на ее вилле. Общение пары приводит к тайному роману. И хотя у этих отношений нет шанса на продолжение, именно они вдохновляют обоих и помогают стать успешными.

«Казино Рояль»

Год выхода – 2006

Рейтинг IMDb – 8,0

Жанр – экшн, шпионский триллер

Сыграл Мадс Миккельсен и в фильме о Джеймсе Бонде. В ленте «Казино Рояль» именно он предстает в образе банкира Ле Шиффра, который финансирует террористов. По сюжету, шпионы узнают, что мужчина планирует выиграть большие деньги в Черногории и посылают лучшего агента Джеймса Бонда помешать этому. Но возможно ли уничтожить организацию Ле Шиффра и обхитрить банкира – это зрители смогут узнать после просмотра «Казино Рояль».

«Открытые сердца»

Год выхода – 2002

Рейтинг IMDb – 7,5

Жанр – драма, мелодрама

Трогательная драма рассказывает о влюбленной паре Сесиль и Йоахима. Они планируют пожениться и не могут дождаться, когда пойдут к алтарю. Однако перед церемонией Йоахим попадает в аварию, после которой остается парализованным. Сесиль сначала пытается утешить любимого, однако впоследствии начинает общение с доктором Нильсоном, жена которого была виновницей ДТП. Разговоры перерастают в роман, который может разрушить жизнь всех главных героев.