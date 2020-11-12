Звезда «Гарри Поттера» впервые показал крошечную дочь

Британский актер театра и кино Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в «Гарри Поттере», изрядно порадовал поклонников.

Знаменитость зарегистрировался в Instagram (@rupertgrint) и запостил первый снимок. На фотографии 32-летний актер, который в мае впервые стал отцом, появился со своей шестимесячной дочкой. Гринт мило позировал, сидя в желтом кресле, держа на руках кроху в розовой кофточке.

Привет, Instagram! Я опоздал всего на 10 лет, но вот я здесь. Я здесь, чтобы представить вам Уэнсдей Джи Гринт. Берегите себя — написал звезда

Менее чем за сутки на страницу знаменитости подписалось более двух миллионов пользователей. Первый снимок собрал 1,7 миллиона лайков и более 74 тысячи комментариев.