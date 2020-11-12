Эрдоган объявил о введении турецких войск в Нагорный Карабах В работе сервисов Google произошел второй сбой за сутки » Знаменитая солистка «Тату» заразилась коронавирусом Бывшая солистка поп-группы «Тату» Юлия Волкова заразилась коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, певица осталась на домашнем карантине. Врачи будут отслеживать ее состояние.

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