Бывшая солистка поп-группы «Тату» Юлия Волкова заразилась коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По его данным, певица осталась на домашнем карантине. Врачи будут отслеживать ее состояние.
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Знаменитая солистка «Тату» заразилась коронавирусом
Бывшая солистка поп-группы «Тату» Юлия Волкова заразилась коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По его данным, певица осталась на домашнем карантине. Врачи будут отслеживать ее состояние.
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