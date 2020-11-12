Во льдах Антарктиды обнаружили огромные дыры

Этот процесс можно проследить на примере огромной полыньи, которая появилась зимой 1973 года во льдах моря Уэдделла у берегов Антарктиды. Спустя время, весной 2017 года, исследователи обнаружили полынью в том же месте.

Полыньи сильно влияют на физическую и экологическую динамику Южного океана. Они служат гигантскими «окнами» в морском льду, которые позволяют большому количеству тепла перемещаться из океана в атмосферу, изменяя региональную и глобальную циркуляцию океана. Они также влияют на сроки и масштабы цветения фитопланктона, составляющего основу морской пищевой сети. Кайл Маттингли, научный сотрудник Института Земли, океана и атмосферы Ратгерского университета

NASA ранее обнародовало видео, на котором видны масштабы климатической катастрофы, связанной с таянием ледников. В Антарктиде из-за глобального потепления ежегодно тают 118 гигатонн льда, а в Гренландии — 200 гигатонн.

Напомним, что процесс таяния ледников за последнее десятилетие ускорился. По данным Национального центра данных по снегу и льду США, если весь ледяной щит Антарктиды растает, уровень океана поднимется примерно на 60 м, что будет иметь катастрофические последствия для Земли.