Полиция разогнала протестующих в центре Еревана Китайский дрон сможет обнаруживать самолеты и вертолеты, находящиеся поблизости » В Японии установили зловещих роботов, чтобы отпугивать медведей В Японии установили роботов, чтобы отпугивать медведей, которых все чаще видят рядом с населенными пунктами. Об этом пишет газета «Майнити симбун» В создании робоволка также принимали участие специалисты университета Хоккайдо и Токийского университета земледелия Роботов установили по решению властей городка Такикава На роботе установлены инфракрасные датчики, которые реагируют на приближение животных или людей. При приближении к робоволку тот начинает зловеще трясти головой, рычать и мигать глазами

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