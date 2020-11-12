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В Японии установили зловещих роботов, чтобы отпугивать медведей

В Японии установили роботов, чтобы отпугивать медведей, которых все чаще видят рядом с населенными пунктами. Об этом пишет газета «Майнити симбун»

В создании робоволка также принимали участие специалисты университета Хоккайдо и Токийского университета земледелия

Роботов установили по решению властей городка Такикава

На роботе установлены инфракрасные датчики, которые реагируют на приближение животных или людей. При приближении к робоволку тот начинает зловеще трясти головой, рычать и мигать глазами

слава роботам!,японцы,медведь,пугало
12 ноября, 2020 | Tags: | Category: Видео, Наука, Новости ﻿
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