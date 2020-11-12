В Японии установили зловещих роботов, чтобы отпугивать медведей
В Японии установили роботов, чтобы отпугивать медведей, которых все чаще видят рядом с населенными пунктами. Об этом пишет газета «Майнити симбун»
В создании робоволка также принимали участие специалисты университета Хоккайдо и Токийского университета земледелия
Роботов установили по решению властей городка Такикава
На роботе установлены инфракрасные датчики, которые реагируют на приближение животных или людей. При приближении к робоволку тот начинает зловеще трясти головой, рычать и мигать глазами
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