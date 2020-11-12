В Тамбовской области осталось всего два волка

Численность волков в Тамбовской области сократилась до двух особей. Об этом со ссылкой на местное охотуправление сообщает ТАСС. Судя по всему, основной причиной исчезновения популяции стала нехватка кормовой базы.

Взаимоотношения человека с обыкновенными волками (Canis lupus) сложно назвать простыми. Люди веками опасались этих крупных хищников, обвиняли в убийствах скота и нещадно истребляли. В результате во многих частях ареала, например, в Японии, странах Западной Европы и США, волки либо исчезли полностью, либо резко сократили численность.

В России популяция волков остается достаточно крупной: по разным оценкам, на территории нашей страны обитает от сорока пяти до шестидесяти пяти тысяч особей. В отдельных регионах, в первую очередь в Сибири, эти звери даже считаются вредителями и за их добычу выплачиваются премии. Однако в других регионах волков почти не осталось. По иронии, в их число входит Тамбовская область, которая в массовом сознании ассоциируется с волками благодаря популярному выражению «тамбовский волк тебе товарищ». Вероятно, возникло оно в конце XIX века, а популярность приобрело в середине XX, после того как прозвучало в фильме «Дело Румянцева».

По словам Алексея Соколова, начальника отдела управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Тамбовской области, в 2020 году на территории региона было отмечено присутствие всего двух волков. Для сравнения, в прошлом году их было четыре, а в 2007 — десять. Впрочем, это приблизительные цифры, поскольку оценка численности волков ведется по следам, зафиксированным в ходе маршрутных учетов. Кроме того, волки могут периодически заходить в область из соседних Пензенской и Рязанской областей.

Соколов отмечает, что в середине XX века волки были обычным видом в Тамбовской области. В 1980 годах за их истребление даже выдавали вознаграждение. Однако за последние десятилетия нехватка кормовой базы привела к падению численности вида. Охота также сыграла свою роль, но за последние пять лет, несмотря на регулярную выдачу разрешений на отстрел, ни одного волка в регионе не убили.