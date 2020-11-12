В России за криптовалюту будут сажать

Минфин России подготовил изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за крупные операции с криптовалютой, проведенные без отчета в ФНС.Лицам, купившим или продавшим цифровые активы на сумму более 45 млн рублей в год без декларации, будет грозить до трех лет лишения свободы, сообщает РБК со ссылкой на проект поправок, представленный на общественное обсуждение.

Согласно документу, уголовная ответственность наступит в случае непредоставления отчетности в налоговые органы, либо предоставление ложных сведений государству.

За такие нарушения, совершенные в течение трех лет, при операциях на сумму от 15 млн рублей предлагается штрафовать на 100-300 тысяч рублей. Приговором суда также могут назначаться принудительные работы на срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В случае особо крупного размера операций (от 45 млн рублей) предусмотрены штраф от 500 тысяч до 2 миллионов рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период ‎от 18 месяцев до трех лет); принудительные работы на срок до пяти лет и лишение свободы на срок до трех лет.

Новые штрафные санкции за незаконный оборот криптоактивов предлагаются Минфином и в КоАП: для граждан от 50 до 500 тысяч, для должностных лиц — от 100 тысяч до 1 млн рублей (или дисквалификация на срок от полугода до года), для юридических лиц — от 200 тысяч до 2 млн рублей.

Если цифровая валюта использовалась в качестве платежного средства, то штраф для граждан составит от 20 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 400 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 тысяч до 1 млн рублей. Сами цифровые финансовые активы в этих случаях предлагается изымать в пользу государства.

Минфин предлагает обязать владельцев криптоактивов (физические лица и организации) отчитываться в налоговые органы о получении цифровой валюты, о сделках с ней и о ее остатках в криптокошельке, если за календарный год сумма операций с цифровой валютой превышает сумму, эквивалентную в денежном выражении 600 тысяч рублей. Расчет суммы должен производится исходя из рыночной цены на цифровую валюту на дату совершения каждой операции. Порядок определения рыночной цены должна установить ФНС. Впервые сообщить о владении криптоактивами надо не позднее 30 апреля 2022 года.

В западных странах нет подобных уголовных наказаний с лишением свободы за одно лишь несообщение государству о том, что являешься обладателем криптовалюты, говорит партнер юридической компании Taxology Михаил Успенский. «Уголовная ответственность вводится для крупных и особо крупных размеров. Но рынок криптовалют сильно волатилен и продолжает рост и укрепление», — указывает на еще одну опасность предлагаемых мер Успенский.

Юрист также обращает внимание на то, что поправки не предусматривают уголовную ответственность для серых криптообменников, через которые сейчас проводятся основные объемы теневого рынка, в том числе значительный поток денежных средств, направляемых на покупку запрещенных веществ в даркнете: «Уголовную ответственность к ним решено не применять, а основные риски уголовного преследования — переложить на рядовых владельцев криптоактивов. За незаконный обмен биткоинов не предусмотрена даже административная ответственность, в отличие от штрафов за незаконный оборот ЦФА, которых еще нет в природе», — возмущается Успенский.