В России готовят к открытию бутафорский концлагерь для детей

В Карелии готовят к открытию необычный объект — «Бутафорский концлагерь». Как сообщает ГТРК «Карелия», в деревне Ватнаволок Кондопожского района построили копию концлагеря, в котором «будут воспроизведены жизнь и быт малолетних узников финских лагерей».
Кадр из сюжета
В декабре «Бутафорский концлагерь» примет первых школьников. Привозить их планируют по выходным.
Для школьников в музее будет подготовлена программа под названием «Патриотические выходные».
«Первые группы школьников планируют принять в начале декабря. Уже возведены дощатые бараки, пулеметные и смотровые вышки», — говорится в сюжете.
Созданием музея занимается фонд «Открытые возможности», получивший на эти цели президентский грант. При создании объекта были использованы деорации снятого в Карелии фильма «Весури», посвященного малолетним узникам.
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