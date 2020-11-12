«  
  »

В работе сервисов Google произошел второй сбой за сутки

В работе сервисов американской компании Google произошел второй сбой за сутки, свидетельствуют данные сервиса ресурса Downdetector, который отслеживает проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.

По информации портала, 97% пользователей не могли войти на сайт. Сбой зафиксирован в США, Колумбии, Бразилии, Аргентине, а также в нескольких странах Европы, в Японии, Сингапуре и Индонезии.

Кроме того, на проблемы пожаловались пользователи Twitter.

Напомним, накануне в некоторых странах произошли сбои в работе поисковой системы Google, почтового сервиса Gmail, сайта YouTube и хранилища Google Drive.

12 ноября, 2020 | Tags: | Category: Мир, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  