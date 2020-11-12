В Мьянме открыли новый вид обезьян и он под угрозой исчезновения

Исследователи обнаружили в Мьянме новый вид обезьян — гульманов Trachypithecus popa. Ранее считалось, что эта популяция относится к другому виду, T. phayrei, однако данные о генетических и молекулярных особенностях позволили уточнить ее систематическое положение. Как отмечается в статье для журнала Zoological Research, из-за охоты и разрушения мест обитания T. popa уже оказался на грани исчезновения: численность вида составляет 199-259 особей, что делает его одним из самых редких приматов в мире.

Гульманы из рода Trachypithecus (по-русски его представителей часто также называют лангурами или тонкотелами), который относится к семейству мартышковых (Cercopithecidae), обитают в тропических лесах Азии, от Бутана и восточных штатов Индии до островов Индонезии. В настоящее время ученые насчитывают двадцать видов этих приматов, которые относятся к четырем видовым группам. При этом многое в их родственных связях остается неизвестным.

Команда исследователей во главе с Кристианом Русом (Christian Roos) из Института приматологии имени Лейбница решила разобраться в систематике гульмана T. phayrei, одного из наиболее распространенных видов рода, ареал которого располагается на востоке Бангладеш и Индии, а также в Мьянме. Специалистам известны два подвида этого вида, T. p. phayrei и T. p. shanicus (третий подвид, T. p. crepusculus, недавно получил статус отдельного вида). Кроме того, есть свидетельства существования еще одной эволюционной линии этих приматов, которая населяет центральную часть Мьянмы.

Специалисты собрали образцы фекалий у шести диких и девяти рожденных в природе, но сейчас содержащихся в неволе T. phayrei и использовали их для генетического анализа. Также авторы промерили музейные образцы этих обезьян и изучили извлеченную из их тканей митохондриальную ДНК. Кроме того, в анализ включили генетическую информацию о других видах рода Trachypithecus, а также еще о целом ряде приматов, как родственных ему, так и неродственных.

Построив на основе полученных данных филогенетическое древо T. phayrei, ученые пришли к выводу, что этот вид состоит из трех линий, разделившихся 0,93-0,99 миллиона лет назад: западной, центральной и восточной. Между ними есть не только генетические, но и внешние отличия: например, у самцов западного подвида хвост короче, чем у представителей двух других линий. Кроме того, обезьяны из трех групп различаются по строению коренных зубов и окраске меха.

Три новых вида гульманов: Trachypithecus phayrei (A, B); Trachypithecus popa (C, D); Trachypithecus melamera (E. F). Christian Roos et al. / Zoological Research, 2020

Авторы предлагают присвоить каждой линии статус отдельного вида. Старое название T. phayrei они закрепляют за западной популяцией, а восточной присваивают имя T. melamera, повышая до полноценных видов подвиды T. p. phayrei и T. p. shanicus. Однако гульманы из Центральной Мьянмы никогда ранее не описывались в качестве отдельного таксона, поэтому исследователям пришлось придумать им новое название — T. popa, в честь горы Поупа, где обитает одна из популяций вида.

Даже в качестве единого вида T. phayrei считался вымирающим из-за охоты и уничтожения лесов. В списках Международного союза охраны природы он числился в статусе находящегося под угрозой исчезновения (Endangered). Однако положение вновь выделенных видов еще хуже, особенно у T. popa. Наблюдения показывают, что когда-то эти приматы были широко распространены в сухих лесах Мьянмы, однако теперь их ареал сократился до четырех изолированных участков, где в общей сложности живет 199-259 особей. На этом основании авторы призывают присвоить этим гульманам статус вида, находящегося на грани полного исчезновения (Critically Endangered).