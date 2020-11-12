В Австралии разработан «пандемический дрон», способный найти заболевшего в толпе людей

Университет Южной Австралии (UniSA) и канадская компания Draganfly Inc объединили усилия по разработке «пандемического беспилотника», который может использовать специальные датчики и компьютерное зрение для поиска людей с инфекционными заболеваниями дыхательных путей.

Одна из главных проблем в борьбе с COVID-19 – оперативное выявление инфицированных. Однако наиболее распространенный сегодня способ путем измерения температуры вряд ли подойдет для масштабов мегаполиса, охваченного эпидемией. В связи с этим команда ученых UniSA во главе с профессором Яваном Чалем предложила использовать в качестве альтернативы дистанционное зондирование с помощью беспилотников и компьютерных алгоритмов.

По их словам, дрон способен измерять на расстоянии температуру тела, частоту сердечных сокращений и дыхания, а также фиксировать чихание и кашель. Технология хорошо работает в местах большого скопления людей, включая офисы, аэропорты, круизные лайнеры и дома престарелых.

Впервые она была представлена в 2017 году. Тогда разработчики продемонстрировали способность измерять частоту сердечных сокращений и дыхания, анализировать моторику человека при кашле и чихании на расстоянии до 10 метров, используя видео с беспилотников, и в пределах 50 м от стационарных камер наблюдения.

В дополнение к первичной диагностике вирусных инфекций у этой технологии есть дополнительные опции – в частности, наблюдение за детскими инкубаторами, мониторинг зон боевых действий и стихийных бедствий.