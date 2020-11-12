Усиление фундамента зданий: особенности и результаты

Длительный процесс эксплуатации зданий ведет к потере фундаментом части несущей способности. Основание подвергается влиянию ряда негативных факторов, среди которых выветривание, обмораживание, обводнение, вибрации из-за идущих строительных работ, технические проблемы. Спровоцировать аварийную ситуацию может и неправильная эксплуатация многоэтажного сооружения. Поэтому усиление фундамента становится приоритетной задачей для предотвращения разрушения дома. Профессиональное укрепление основания зданий — востребованная услуга. Для ее реализации используют надежную и проверенную технологию URETEK.
Работы по усилению фундамента: нюансы процесса
Сначала эксперты проводят подробное обследование надземной части, включая определение состояния несущих конструкций, действующей нагрузки. Выявляются причины возникновения проблемы с фундаментом. Затем исследуется подземная часть. На этом этапе профессионалы получают сведения:
- о наличии гидроизоляции;
- составе грунта;
- глубине заложения фундамента;
- прочностных характеристиках основания.
Специалисты назначают точки динамического зондирования, выполняют геодезическую съемку, замеряют конструкции. На базе имеющихся данных разрабатывается подробная схема укрепления фундамента с применением технологий URETEK. Клиент получает технический отчет и коммерческое предложение. После заключения договора и согласования сроков эксперты приступают к работе.
Что дает внедрение URETEK
До 90 % прочности уникальный материал набирает в течение пятнадцати минут. Срок службы достигает сотни лет, поэтому волноваться о дальнейшей усадке, деформации, образовании трещин после применения URETEK не придется. Воспользовавшись услугой по усилению фундамента, заказчик получает следующие результаты:
- заполнение пустот в толщине грунта под основанием дома;
- подъем и стабилизация фундамента;
- защита от грунтовых вод;
- усиление несущей способности.
Все работы выполняются без шума, мусора, отходов, демонтажа оборудования, экскавации, в любое время суток и при температуре воздуха до -35 0C. В режиме онлайн можно заказать бесплатную консультацию с инженером-геотехником, подбор проекта, схожего с вашим для анализа преимуществ технологии URETEK. Подбор и закупка материалов, разработка решений, проведение работ, гарантия и мониторинг включены в стоимость услуги.
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