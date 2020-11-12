Умер актер из бродвейских мюзиклов «Цветы лиловые полей» и «Девушки мечты» Лоуренс Клейтон. Об этом сообщает Variety.

Клейтон скончался 2 ноября в возрасте 64 лет. Причиной смерти стала глиобластома (агрессивный вид рака), с которой актер боролся два последних года жизни.

Лоуренс Клейтон родился 10 октября 1956 года в Моксвилле (Северная Каролина, США). Закончил университет North Carolina Central и переехал в Нью-Йорк. Дебютировал на Бродвее в 1981 году в мюзикле «Девушки мечты». Играл в таких мюзиклах как «Однажды на матраце», «Гражданская война» и «Звонят колокола». Последней бродвейской постановкой для актера был мюзикл «Цветы лиловые полей», представленный зрителям в 2015 году.

Клейтон также снимался в кино и сериалах. Сыграл несколько гостевых ролей в таких картинах и шоу как «Закон и порядок. Специальный корпус», «Элементарно», «Уравнитель» и «Родина».