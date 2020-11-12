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У Жванецкого нашли недвижимость на полмиллиарда

Михаил Жванецкий

У покойного сатирика Михаила Жванецкого нашли недвижимость на полмиллиарда рублей. Речь идет о резиденции в сосновом бору и квартире в центре Москвы. Об этом сообщает Super.ru в своем Telegram-канале.

Как пишет издание, Жванецкому принадлежит загородный дом в подмосковном поселке Грибово (Минское шоссе). Здание в 540 квадратных метров надежно спрятано среди сосен, которые растут на участке площадью три гектара. Резиденцию оценивают не меньше чем в 150 миллионов рублей. Также у сатирика еще с конца 90-х есть дом неподалеку от Троицка. Цена объекта с участком в 10 соток — 30 миллионов рублей.

В 2006 году Жванецкий купил шестикомнатную квартиру в 252 «квадрата» в элитном ЖК «Дом писателей» в Старопименовском переулке. Метр площади стоит здесь примерно один миллион рублей. Жилье сатирика, как утверждает Super.ru, находится на девятом этаже, откуда открывается вид на столицу. Недвижимость оценили в сумму около 300 миллионов рублей.

12 ноября, 2020 | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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