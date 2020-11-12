У судей КСУ обнаружили COVID-19

«По состоянию на сегодня зафиксированы отдельные предварительные диагностирования заболевания COVID в нескольких судей», — сказала она.

С целью предупреждения распространения заболевания судьи работают дистанционно и проходят обследование по уточнению диагноза.

«В суде не происходили заседания, в которых принимали бы участие судьи с указанным диагнозом или его признакам», — заверила Гайовская.