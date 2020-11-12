У судей КСУ обнаружили COVID-19

Несколько судей Конституционного суда заразились коронавирусом. Об этом сообщила «Укринформа» прессекретар суда Марьяна Гайовская.
«По состоянию на сегодня зафиксированы отдельные предварительные диагностирования заболевания COVID в нескольких судей», — сказала она.
С целью предупреждения распространения заболевания судьи работают дистанционно и проходят обследование по уточнению диагноза.
«В суде не происходили заседания, в которых принимали бы участие судьи с указанным диагнозом или его признакам», — заверила Гайовская.
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