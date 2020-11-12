Турция намерена отправить миротворцев в Карабах, вопреки мнению Кремля

Миротворческая миссия в Нагорном Карабахе будет состоять из военных двух стран — России и Турции. Об этом заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар, несмотря на опровержения Кремля.

По данным агентства Anadolu, турецкие миротворцы примут участие в процессе мониторинга и наблюдения за соблюдением мирных договоренностей между Арменией и Азербайджаном.

«Турецкие военные будут действовать в составе совместной миротворческой миссии», — сообщил Акар.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что в Карабахе будут размещены только российские миротворцы. Взаимодействие с турецкими военными будет осуществляться в рамках мониторингового центра, который будет расположен на территории Азербайджана.