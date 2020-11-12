Трамп назначил лояльных ему людей на должности в Пентагоне

Через день после того как президент Дональд Трамп уволил министра обороны Марка Эспера, три верных сторонника президента были назначены на высокопоставленные должности в оборонном ведомстве.

Среди них бывший обозреватель Fox News, которому не удалось пройти через процедуру утверждения в Сенате из-за оскорбительных ремарок, в том числе по поводу ислама.

Внезапные изменения вызвали нервозность в Пентагоне, поскольку гражданские и военные служащие ведомства стали с напряжением ожидать, что будет дальше. Назначения усилили опасения по поводу новых увольнений людей, которые считаются недостаточно преданными Трампу.

Когда Джеймс Андерсон, исполнявший обязанности заместителя министра обороны по политическим вопросам, подал в отставку во вторник утром, его тут же заменили отставным генералом Энтони Татой.

Вскоре после этого вице-адмирал ВМС Джозеф Кернан подал в отставку с должности заместителя министра по разведке, ускорив ранее спланированный уход после выборов. Кернана сменил Эзра Коэн-Ватник, который стал исполняющим обязанности замминистра.

Перестановки произошли на второй ден работы Кристофера Миллера в качестве главы оборонного ведомства. Миллер также привел своего главу аппарата, Кэша Патела, который сменит Джен Стюарт, работавшую в этой должности при Эспере.

Пател и Коэн-Ватник считаются верными сторонниками Трампа и ранее работали в Совете национальной безопасности.

СМИ связывали Патела с усилиями по дискредитации расследования связей между штабом Трампа и Россией.

Коэн-Ватник был протеже первого советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, но летом 2017 года был сменен преемником Флинна Гербертом Макмастером в ходе серии перестановок в Белом доме и Совете Национальной безопасности.

Хотя кадровые перестановки усилили суматоху после ухода Эспера, неясно, насколько они повлияют на огромный бюрократический аппарат Пентагона.

В основе деятельности министерства обороны лежит принцип гражданского контроля над вооруженными силами, и значительную часть повседневной работы выполняют карьерные политические эксперты и военные лидеры в США и во всем мире, которые придерживаются строгой субординации.

Это вторая попытка Трампа назначить Тату на эту политическую должность. Президент уже выдвигал его этот пост ранее в этом году, но Сенат отменил слушания по рассмотрению кандидатуры Таты, когда стало ясно, что ему будет сложно или даже невозможно добиться утверждения.

Сообщалось, что в 2018 году Тата публиковал твиты, в которых называл ислам «самой деспотичной и насильственной религией», которую он знает, а также называл экс-президента Барака Обаму «лидером террористов» и объявлял его мусульманином. Позднее эти твиты были удалены.