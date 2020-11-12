Смертельно больная невеста вышла замуж и умерла через 15 минут после свадьбы

В Дании невеста со смертельной опухолью мозга вышла замуж и умерла через 15 минут после свадьбы. Безутешный муж рассказал ее историю изданию Metro.

Летом 2018 года 41-летняя Лу Тулин Симонсен (Lou Thulin Simonsen), переехавшая из Дании, и 49-летний житель Лондона Шафф Прабатани (Shaff Prabatani) праздновали десятую годовщину отношений, когда женщина начала жаловаться на головные боли. Вскоре ее зрение ухудшилось, и она обратилась к врачу, но ей не смогли сказать ничего внятного. К октябрю Симонсен постоянно тошнило, и она почти ничего не видела. Она снова обратилась к терапевту, через некоторое время ей сделали компьютерную томографию и диагностировали у нее раковую опухоль мозга.

Медики прогнозировали, что ей осталось жить один-два года. Симонсен прошла 30 сеансов лучевой терапии, и опухоль перестала вести себя столь агрессивно. Тогда Прабатани решил исполнить главное желание смертельно больной возлюбленной и в январе 2019 года сделал ей предложение. До этого он категорически отказывался вступать в брак, несмотря на желание партнерши, так как считал это простой формальностью. Симонсен верила в свое выздоровление и хотела, чтобы они сыграли свадьбу, когда она победит рак.

В августе 2019 года пара поехала в Данию навестить родственников невесты. В поездке ей становилось все хуже, и жених настоял, чтобы они сыграли свадьбу прямо там. Им удалось организовать церемонию за неделю. 12 августа Симонсен и Прабатани стали мужем и женой. Через 15 минут после церемонии датчанка умерла.

В память о жене Прабатани открыл недалеко от дома небольшую уличную библиотеку: шкафчик с книгами и надписью «маленькая библиотека Лу». Вдовец признался, что покойная очень любила читать и потому оценила бы такой способ почтить ее память.