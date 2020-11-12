Скарлетт Йоханссон впервые была замечена на публике с обручальным кольцом

Две недели назад 35-летняя актриса Скарлетт Йоханссон вышла замуж за 38-летнего сценариста шоу Saturday Night Live Колина Жоста. Свадьба пары была тайной и прошла в частной обстановке. Поклонники пары пока так и не увидели свадебного платья невесты и других деталей праздника. Да и не факт, что супруги вообще будут делиться этой частью своей жизни с общественностью. Вчера тем не менее актриса продемонстрировала свое обручальное кольцо — звезду засняли во время прогулки по Нью-Йорку.

Папарацци сделали несколько снимков, когда Скарлетт писала сообщение на своем телефоне. Как видно, актриса выбрала довольно скромное украшение из желтого золота.

А вот помолвочное кольцо звезды гораздо роскошнее. Жост подарил ей украшение с большим светло-коричневым бриллиантом. Как отметили эксперты, его стоимость может превышать 400 тысяч долларов.

Свадьбу пара отметила в доме актрисы в пригороде Нью-Йорка. По словам инсайдеров, свое торжество они спланировали всего за несколько недель. Были ли среди гостей знаменитости, неизвестно, так как праздник в целом был скромным и в числе приглашенных были только самые близкие молодоженам люди.

Брак для Скарлетт стал третьим, а для Колина — первым. От второго мужа Ромена Дориака у актрисы есть шестилетняя дочь Роуз.