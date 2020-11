Селена Гомес сыграет первую открытую лесбиянку-альпинистку

28-летняя певица и актриса Селена Гомес готовится к новой роли в кино. Звезда снимется в фильме In the Shadow of the Mountain (названия в российском прокате он пока не получил. — Прим. ред.), где она сыграет первую открытую лесбиянку-альпинистку Сильвию Васкес-Валадо, которая покорила семь самых высоких горных вершин на каждой континенте и стала первой перуанкой, поднявшейся на Эверест.

Сильвия Васкес-ВаладоСильвия покорила последнюю из семи вершин в 2018 году. Ей потребовались годы, чтобы завершить свой челлендж. Отважиться на него она решила после смерти своей возлюбленной Лори. Завершив последнее восхождение, Сильвия поделилась своим достижением в инстаграме, где она опубликовала свою фотографию на вершине Денали.

Когда я поднялась на вершину Денали, я стала первой открыто гомосексуальной женщиной, которая покорила семь горных вершин, и таким образом я выражаю преданность равенству во всем мире и любви! Самые высокие горы в мире не делают различий, и они встретили меня и мое чествование Лори с распростертыми объятьями. Вот это борьба за равенство, за долговечную любовь!

— написала она.

Помимо увлечения скалолазанием, Сильвия также помогает выжившим жертвам жестокого обращения справиться с пережитым с помощью альпинизма. Сильвия, которая сама пережила насилие в детстве, говорит, что скалолазание помогло ей исцелиться. После своего восхождения на Аконкагуа она создала организацию «Смелые девушки», которая помогает другим женщинам, пострадавшим от жестокого обращения.

Гомес пока новости о своем участии в картине не комментировала. А вот Сильвия отметила, что очень польщена тем, что ее сыграет Селена — звезду она назвала «талантливой» и «замечательной». Уже известно, что сценаристом и режиссером фильма выступит Элджин Джеймс.