Samsung работает над смартфоном с дисплеем на всей поверхности

Однако гибкий экран можно использовать не только в складывающихся устройствах. Компания Xiaomi на модели Mi Mix Alpha с Surround Display, продемонстрировала возможность создания «кругового» экрана, охватывающего заднюю и фронтальную панели. Разработчики Samsung между тем уже зарегистрировали патент на смартфон с экраном захватывающим фронтальную, заднюю поверхности и края устройства. 3D дизайнер Джузеппе Спинелли LetsGoDigital, создали видеорендер смартфона-слайдера, в котором камеры появляются при смещении двух половин гаджета.

Высокотехнологические компании постоянно работают над созданием смартфонов в необычном форм-факторе. Лидером по разработке оригинальных инновационных устройств является южнокорейская Samsung уже выпустившая модели с гибким экраном Samsung Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold 2.

Патент Samsung, получивший простое название «Электронное устройство» подан в USPTO (Ведомство по патентам и товарным знакам США) летом 2020 года и уже в конце октября был опубликован и включен во всемирную базу запатентованных технологий.

Патент занимает 70 страниц и описывает устройство, полностью покрытое экранами. Обе боковые экраны-грани смартфона имеют скругленную форму. Корпус смартфона изготавливается из пропускающего свет акрила или другого полимерного материала и размещается поверх дисплея, защищая его. Аппаратная часть размещается под дисплеями и остается невидимой для пользователей.

Прозрачный корпус позволит датчикам смартфона анализировать окружающую среду и адаптировать устройство к конкретным условиям погоды. Для этого используются графические элементы, отображающие, например, капли стекающие по корпусу, в то время когда на улице идет дождь. Также устройство сможет контролировать состояние здоровья пользователя или процесс тренировки.

Сканирование окружающей среды может превратить смартфон в хамелеона, исчезающего на фоне окружающей среды. Использование искусственного интеллекта будет отслеживать поведение владельца, и создавать индивидуальные пользовательские шаблоны. Например, в одно и то же время или в одном и том же месте на экран будет выводиться прогноз погоды.

Смартфон также будет самостоятельно распознавать, какой стороной он лежит на поверхности и какой из двух дисплеев надо активировать. При этом на втором дисплее будет отображаться дополнительная информация, например, дата создания файла, его размер, название и другие данные.

На рисунках патента нет видимых кнопок, сенсоров или датчиков, что подразумевает их размещение под экраном, в том числе и кнопки включения, для которой используется пьезоэлектрический пленочный датчик. Насколько будет экономически выгодно выпускать такой смартфон и сколько он может стоить, покажет будущее.